Специалисты объяснили вред от кормления птиц хлебом

Кормление птиц хлебобулочными изделиями наносит вред как самим пернатым, так и окружающей среде, заявили «Радио 1» в Минсельхозпроде Московской области.

Как объяснили эксперты, хлеб не содержит микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья птиц. Напротив, попадая в их организм, он зачастую приводит к дисбактериозу и расстройствам желудка. В организме начинается брожение и создается среда, благоприятная для размножения паразитов и бактерий.

Поэтому вместо хлеба стоит давать птицам специальный корм. Как правило, он продается в автоматах в скверах и на улицах. В то же время не стоит кормить их очень часто — это приводит к потере инстинктов и зависимости птиц от человека. Помимо этого, оставшиеся крошки загрязняют водоемы и ухудшают экологическую обстановку.