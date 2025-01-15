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Специалисты объяснили вред от кормления птиц хлебом
Кормление птиц хлебобулочными изделиями наносит вред как самим пернатым, так и окружающей среде, заявили «Радио 1» в Минсельхозпроде Московской области.
Как объяснили эксперты, хлеб не содержит микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья птиц. Напротив, попадая в их организм, он зачастую приводит к дисбактериозу и расстройствам желудка. В организме начинается брожение и создается среда, благоприятная для размножения паразитов и бактерий.
Поэтому вместо хлеба стоит давать птицам специальный корм. Как правило, он продается в автоматах в скверах и на улицах. В то же время не стоит кормить их очень часто — это приводит к потере инстинктов и зависимости птиц от человека. Помимо этого, оставшиеся крошки загрязняют водоемы и ухудшают экологическую обстановку.
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