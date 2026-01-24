Специалисты объяснили, как продлить жизнь гаджетов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жизнь гаджетов можно продлить с помощью ряда несложных регулярных действий, если они войдут в привычку. Об этом рассказали специалисты «МегаФона», менеджер по мобильному оборудованию Антон Вишневский и менеджер по портативной технике Алексей Лелеков, передает RT.

В частности, смартфоны и ноутбуки следует периодически протирать мягкой салфеткой из микрофибры, уделяя внимание экрану, корпусу и зонам вокруг разъемов.

Чтобы сохранить покрытие, при этом нельзя использовать бытовую химию и абразивные средства, а также сухие салфетки или одежду.

Разъемы и решетки динамиков можно очищать только снаружи. Зубочистки и скрепки – под запретом, так как они могут повредить контакты. Лучше и вовсе продувать эти отверстия сжатым воздухом.

Технику также нужно защищать от влаги и перепадов температур. В случае смартфонов в качестве повседневной защиты полезны чехлы и защитные покрытия для экранов.

«Зимой лучше не доставать телефон на морозе лишний раз и не класть его на снег для фотографии, а летом не стоит оставлять гаджеты под прямыми солнечными лучами», – подчеркнул в связи с этим Вишневский.

Время жизни гаджета зависит и от того, как пользователь обращается с аккумулятором. Не рекомендуется как доводить батарею до нуля каждый день, так и держать устройство постоянно на зарядке.

Кроме того, нежелательно захламлять устройство лишними программами и файлами, которые нагружают операционную систему. Ноутбуки и стационарные компьютеры также надо регулярно чистить, удаляя ненужные приложения и временные файлы, пояснил Лелеков.