Специалисты Минземимущества Татарстана поделились опытом с представителями ЛНР

Фото: пресс-служба Минземимущества Татарстана

Делегация Минземимущества Татарстана во главе с министром Фанилем Аглиуллиным посетила с рабочим визитом Луганскую Народную Республику. С гостями встретился председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов.

Замминистра имущественных и земельных отношений ЛНР Нина Захарова отметила, что специалисты такого профиля посещают их впервые.

«Мы рады приезду коллег из Республики Татарстан, уверена, их опыт будет очень полезен для изучения нашими специалистами. Надеюсь, этот визит станет для нас началом многолетней дружбы и плодотворного сотрудничества», — цитирует Захарову пресс-служба Минземимущества.

В русском драмтеатре им. П. Луспекаева прошел круглый стол с представителями исполнительных органов ЛНР, на котором татарстанцы поделились практическим опытом проведения реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также рассказали об особенностях законодательства РФ в данном направлении. Доклады татарстанской делегации содержали основополагающие принципы в сфере вопросов земельного законодательства.

В мероприятии приняли участие более 80 представителей исполнительных органов ЛНР, представители управления Федеральной антимонопольной службы народной республики.