Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Специалисты Минобрнауки РТ выявили два поддельных диплома об образовании
Два поддельных диплома выявили во II квартале 2024 года специалисты Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки Татарстана. Об этом сообщил на заседании в ведомстве заместитель министра образования и науки и руководитель департамента Рамис Музипов.
«Один специалист якобы получил диплом в Поволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма по специальности „Учитель физкультуры”. Но по этой специальности не работает в Набережных Челнах. И второй специалист работает в Нурлатской газовой компании монтажником. Приобрели дипломы в интернете», — рассказал спикер.
По словам Музипова, вузы подтвердили, что такие дипломы не выдавали. Информация об этом была направлена в правоохранительные органы. Но в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с истечением срока давности.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»