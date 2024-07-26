Специалисты Минобрнауки РТ выявили два поддельных диплома об образовании

Два поддельных диплома выявили во II квартале 2024 года специалисты Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки Татарстана. Об этом сообщил на заседании в ведомстве заместитель министра образования и науки и руководитель департамента Рамис Музипов.

«Один специалист якобы получил диплом в Поволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма по специальности „У читель физкультуры”. Но по этой специальности не работает в Набережных Челнах. И второй специалист работает в Нурлатской газовой компании монтажником. Приобрели дипломы в интернете», — рассказал спикер.

По словам Музипова, вузы подтвердили, что такие дипломы не выдавали. Информация об этом была направлена в правоохранительные органы. Но в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с истечением срока давности.