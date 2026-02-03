news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 февраля 2026 15:03

Специалисты MAX и МВД предотвратили хищение более 22 млн рублей в январе

Читайте нас в
Телеграм
Специалисты MAX и МВД предотвратили хищение более 22 млн рублей в январе
Фото: пресс-служба мессенджера MAX

Совместная работа специалистов Центра безопасности MAX и МВД России в январе 2026 года позволила раскрыть три преступления и задержать четырех мошенников. Злоумышленники на протяжении длительного времени похищали деньги граждан, используя мессенджеры, сообщает пресс-служба MAX.

В ходе оперативных мероприятий удалось вывести из-под влияния преступников 17 человек еще до того, как им был причинен финансовый ущерб. В результате предотвращенных действий сохранено более 22 миллионов рублей.

Также в январе специалисты предотвратили распространение более 25 тысяч вредоносных APK-файлов, которые в последнее время активно применяются мошенниками в мессенджерах. Центр безопасности MAX заблокировал свыше 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллиона вредоносных файлов.

Ранее компания MAX усилила защиту инфраструктуры мессенджера с помощью технологии VKey. Решение обеспечивает доступ к системе только для авторизованных разработчиков с проверенных устройств и использует биометрическую аутентификацию внутри MAX.

Использование VKey исключает возможность удаленного перехвата данных или кражи доступа.

#мессенджер МАХ #МВД РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

3 февраля 2026
Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

3 февраля 2026