Специалисты MAX и МВД предотвратили хищение более 22 млн рублей в январе

Фото: пресс-служба мессенджера MAX

Совместная работа специалистов Центра безопасности MAX и МВД России в январе 2026 года позволила раскрыть три преступления и задержать четырех мошенников. Злоумышленники на протяжении длительного времени похищали деньги граждан, используя мессенджеры, сообщает пресс-служба MAX.

В ходе оперативных мероприятий удалось вывести из-под влияния преступников 17 человек еще до того, как им был причинен финансовый ущерб. В результате предотвращенных действий сохранено более 22 миллионов рублей.

Также в январе специалисты предотвратили распространение более 25 тысяч вредоносных APK-файлов, которые в последнее время активно применяются мошенниками в мессенджерах. Центр безопасности MAX заблокировал свыше 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллиона вредоносных файлов.

Ранее компания MAX усилила защиту инфраструктуры мессенджера с помощью технологии VKey. Решение обеспечивает доступ к системе только для авторизованных разработчиков с проверенных устройств и использует биометрическую аутентификацию внутри MAX.

Использование VKey исключает возможность удаленного перехвата данных или кражи доступа.