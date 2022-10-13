Специалисты лечебной станции в Татарстане полгода лечат орлана-белохвоста

Специалисты лечебной станции Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира в Зеленодольском районе Татарстана на протяжении шести месяцев оказывают помощь поранившему лапу орлану-белохвосту. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Краснокнижника нашли жители поселка Приволжский Спасского района. Тогда ему было около трех лет. При осмотре ветеринара у птицы была зафиксирована застарелая рана передней правой лапы, которая лишила ее возможности летать и самостоятельно жить в природе», — пояснили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Сейчас орлан-белохвост находится под пристальным наблюдением специалистов центра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане спасли краснокнижного птенца орлана-белохвоста. Операцию по спасению подросшего птенца провели сотрудники Государственного комитета РТ по биоресурсам.

Орлан-белохвост (лат. Haliaeetus albicilla) занесен в Красную книгу России. После черного грифа, бородача и белоголового сипа является четвертой по величине хищной птицей Европы.