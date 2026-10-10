Специалисты КФУ изучили биоматериалы снежного барса в Республике Алтай

Специалисты Казанского федерального университета посетили Республику Алтай, где на базе Научно-исследовательского центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» провели совместные исследования. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Центр создали по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова для изучения и сохранения ирбиса – редкого хищника, который занимает вершину горной экосистемы и служит символом республики.

Ученые КФУ и сотрудники центра работали в рамках действующего соглашения о сотрудничестве. Они использовали утвержденные методики и единые стандарты, которые позволяют сопоставлять данные и объединять результаты исследований в рамках общей программы сохранения вида. В лабораториях центра специалисты провели цикл работ с биологическими материалами.

В рабочем визите участвовали три сотрудницы КФУ: кандидаты биологических наук, старшие научные сотрудники Научно-исследовательской лаборатории «Генетика микроорганизмов» Института фундаментальной медицины и биологии Мария Маркелова, Мария Синягина и Диляра Хуснутдинова.

Научно-исследовательский центр «Снежный барс» работает при поддержке Раиса Татарстана. Его деятельность связана с федеральным проектом «Сохранение биологического разнообразия», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие». Центр сотрудничает с ведущими научными организациями России. По итогам визита стороны определили дальнейшие этапы совместных проектов.

Директор автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия „Снежный барс“» Вячеслав Долгов отметил, что генетические исследования помогают изучать структуру небольшой и уязвимой популяции ирбиса, родственные связи между животными и состояние их здоровья.

По его словам, современные методы позволяют получать необходимые данные без вмешательства в жизнь хищников – с помощью следов, экскрементов, шерсти и других биоматериалов. Собранные образцы хранят в биобанке, а применение единых методик учеными центра и КФУ позволяет сопоставлять результаты исследований по всей стране.

Долгов также сообщил, что с открытием второй научной площадки в Кыргызстане география исследований расширится. По его оценке, это станет важным вкладом в международную программу сохранения снежного барса.

Новый этап работы запланирован на 23 октября 2026 года. В этот день на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии должен открыться научно-исследовательский центр «Ак Илбирс». Он станет второй площадкой единой научно-практической системы сохранения ирбиса, которая объединит исследования на Алтае и в горах Тянь-Шаня.

На новой площадке российские и киргизские ученые и специалисты будут совместно проводить исследования и мониторинг, изучать генетическое разнообразие снежного барса, формировать биобанк и разрабатывать научные подходы к сохранению этого вида.