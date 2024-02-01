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Специалисты «Казэнерго» продолжают восстанавливать водоснабжение в Лисичанске
Специалисты из Татарстана продолжают оказывать помощь «Водоканалу» Лисичанска в ремонте центральных трубопроводов. Уже более недели аварийные бригады республики приводят в порядок инженерно- технические сооружения, по которым транспортируется вода в центральную часть города.
Представители «Казэнерго» уже устранили три серьезных порыва, полностью заменили запорную арматуру на водопроводе одной из насосных станций и установили специальный перепускной канал (байпас), который позволит лисичанским коммунальщикам распределять воду на участки, куда ранее не удавалось подавать воду при помощи насосов.
Напомним, аварийные бригады «Казаэнерго» прибыли в рабочую командировку в Лисичанск уже во второй раз. Помимо свой основной задачи – ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, – татарстанцы помогают местным ресурсникам в ремонте тепло и водопроводов, а также в закрытии теплового контура жилых домов и социальных объектов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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