Специалисты «Казэнерго» продолжают устранять аварии в домах Лисичанска

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Аварийная бригада АО «Казэнерго» во второй раз работает в Лисичанске в рамках оказания помощи подшефному городу от Республики Татарстан. В составе одной из аварийных бригад – главный инженер АО «Казэнерго» Артем Микалев. Он во второй раз находится в такой командировке и сейчас работает на объектах ЖКХ, устраняя аварии на внутренних системах отопления и водоснабжения.

Бригада из четырех человек – два слесаря, электрогазосварщик и инженер – в первую командировку занималась наружными сетями водоснабжения. Сейчас специалисты из Татарстана работают внутри многоквартирных домов: устраняют повреждения, запускают систему отопления и холодную воду. В день бригада выполняет не менее трех заявок, максимальная нагрузка достигала шести выездов за смену. «Работаем с понедельника по субботу, в воскресенье выходим при необходимости как аварийная бригада», – рассказал Артем Микалев.

Бывают и ночные вызовы. Чаще всего обращения связаны с затоплениями. Причиной становятся повреждения на внутренних сетях, в том числе в пустующих квартирах. «Бывают случаи, когда топит с верхних этажей до первых», – пояснил Микалев. Один из таких выездов произошел ночью: затопление распространилось с шестого по первый этаж, бригада остановила утечку и восстановила работу системы.

Среди сложных объектов – дома старой постройки без полноценного технического подпола. «Высота – около полуметра. Приходилось перемещаться ползком и работать лежа», – рассказал специалист. В таких условиях бригада за полтора часа устранила дефект и восстановила подачу холодной воды. Работы ведутся во взаимодействии с местными службами ЖКХ.

Связь с семьями и руководством поддерживается регулярно. «Есть возможность связаться, отчитаться – в этом плане все спокойно», – добавил Артем Микалев.