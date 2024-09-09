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Специалисты «Казэнерго» подготовят Лисичанск и Рубежное к отопительному сезону
В подшефные Татарстану Лисичанск и Рубежное прибыли специалисты АО «Казэнерго». Они определят план работы по подготовке объектов социальной инфраструктуры к отопительному сезону. Такое поручение дал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Татарстанские энергетики совместно с местными специалистами провели обследование текущего состояния тепловых сетей и внутренних систем отопления восстанавливаемых объектов в Рубежном, а также изучили техническую документацию объектов.
На встрече представителей администрации обсуждалось подключение источников тепла к действующим электросетям и газопроводам. Также были определены места для размещения котельных и выбраны типы необходимого оборудования.
Главный инженер АО «Казэнерго» Юрий Никоноров отметил, что в преддверии отопительного сезона при подготовке решений приоритетным является скорость реализации проекта.
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