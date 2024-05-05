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Специалисты казанского вуза нашли растения, способные сильно снизить выбросы СО2 из почвы
Специалисты Казанского государственного аграрного университета выявили у ряда сельскохозяйственных культур ценную способность снизить выделение углекислого газа из почвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
В учреждении рассказали, что горчица белая, редька масличная и гречиха, используемые в качестве сидератов (растения, которые выращивают в качестве природного удобрения), помогают значительно (на 25,6-26,7%) снизить эмиссию углекислого газа из почвы по сравнению с чистым паром.
Поле, засеянное нужными сидератами, выделяет меньше углекислого газа, нежели пустое поле («чистый пар»), что важно в сегодняшних реалиях, когда признана опасность СО2 и вообще «парниковых газов» для стабильности климата Земли.
«Снижение углеродного следа сельскохозяйственной продукции становится важным фактором конкурентоспособности на мировом рынке <...> Поэтому развитие карбонового земледелия имеет стратегическое значение для России», — отметил ректор вуза Айрат Валиев.
Проект реализуется в сотрудничестве со специалистами Минсельхозпрода Татарстана и коллегами из Самары в рамках Аграрного карбонового полигона.
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