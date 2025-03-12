Специалисты из Татарстана смогут поучаствовать в конкурсе «Земский почтальон»

Почтальоны из населённых пунктов РТ численностью до 50 тысяч человек смогут побороться за звание лучшего работника во Всероссийском конкурсе «Земский почтальон», проводимого «Единой Россией».

Как сообщает пресс-служба партии, отборочный этап стартовал 10 марта. Его участниками могут стать сотрудники отрасли с опытом работы от года.

«В отдаленных селах и деревнях почта остается единственным местом получения услуг связи. А земские почтальоны — люди, которых знают в лицо, уважают и доверяют им. На партийном уровне мы поддерживаем работу почты на селе, по народной программе и по поручению Президента обновляем почтовые отделения, расширяем их функционал. Наш конкурс станет продолжением этой работы и поможет повысить статус тех, кто выбирает профессию почтальона и остается работать на селе», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Гендиректор Почты России Михаил Волков отметил, что конкурс «Земский почтальон» направлен на признание заслуг тех, кто обеспечивает связь между людьми, несмотря на расстояния.

«Привлекать внимание к значимости профессии почтальона и вдохновлять на продолжение этой благородной миссии — наша общая задача», — добавил он.

Для участия в конкурсе «Земский почтальон» до 10 апреля почтовые работники должны подать онлайн-заявки на сайте. С 11 апреля по 1 мая их оценят региональные экспертные комиссии и выберут финалистов. Очный финал состоится 5 июня в Москве.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня в соцсети «ВКонтакте» начнётся общественное голосование в спецноминации — «Народный почтальон», основанной на заявках, отобранных региональными комиссиями.

Как рассказал директор регионального управления Почты России Ильнур Махмутов, в Татарстане основа Почты – более 1,1 тыс. отделений, почти 80% из которых расположено на селе. Главную работу в них делают сотрудники – почтальоны, операторы, сортировщики. В сельских почтовых отделениях региона трудятся более 1,5 тыс. почтальонов. Их услугами ежедневно пользуются сотни тысяч людей. Почтальоны доставляют им письма, периодику, извещения, пенсии, пособия и товары первой необходимости, а зачастую являются ещё и главным источником новостей.

«Мы осознаём, какое влияние оказывают почтальоны на жизнь людей в небольших населённых пунктах, знаем, каким доверием и уважением они пользуются. Стараемся создавать все необходимые условия для развития своих сотрудников, обеспечиваем стабильность и защищенность, внедряем у себя в компании программы обучения, регулярно проводим конкурсы профессионального мастерства. Недаром в Почте работают десятилетиями и династиями», – отметил руководитель регионального управления Почты России.

Ильнур Махмутов поблагодарил «Единую Россию» и организаторов проекта.

«Земский почтальон» продолжает лучшие традиции и не только способствует повышению имиджа почтовой профессии, но и помогает нам развивать команду настоящих профессионалов. Отдельное спасибо хочется сказать руководству республики, которое хорошо понимает роль и значение почтовых работников для развития села и региона в целом. Не случайно Татарстан стал первым субъектом федерации, кто поддержал Почту в части доплат сельским сотрудникам и принял соответствующее постановление», – добавил он и призвал всех почтальонов «Татарстан почтасы» принять активное участие в конкурсе, пожелав им победы.