Специалисты из Татарстана провели анализ систем резервного электроснабжения в Лисичанске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Лисичанске начала работу группа инженеров АО «Сетевая компания» из Республики Татарстан. Специалисты обследуют системы резервного электроснабжения школ, больниц и других социально значимых объектов. Инженеры проверяют состояние оборудования, фиксируют параметры работы сетей и собирают данные о нагрузке. Такой комплексный анализ необходим для выбора наиболее оптимальных технических решений, которые обеспечат устойчивое электроснабжение в период возможных сезонных перегрузок.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Специалисты отмечают, что точность диагностики напрямую влияет на итоговые рекомендации. По словам инженеров РЭС АО «Сетевая компания», задача экспертной группы – получить максимально достоверные данные по каждому объекту: сколько он потребляет, как ведут себя сети под нагрузкой и в каком состоянии находится оборудование.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

По словам специалистов, без точной картины, без учета индивидуальных особенностей и технического состояния сетей любые решения были бы поверхностными. Оборудование в целом типовое, но подбирать варианты нужно под конкретные условия.