Специалисты Татарстана расскажут о программах жилищной поддержки молодых семей онлайн

В Татарстане пройдет прямой эфир #ЖильеМолодымРТ, где специалисты расскажут о существующих программах жилищной поддержки молодых семей и как правильно ими воспользоваться, сообщила пресс-служба Минмолодежи республики.



«Во время прямого эфира на площадках Zoom и YouTube в доступной и подробной форме планируется представить действующие в Татарстане программы и проекты государственной поддержки молодежи в приобретении собственного жилья, пошаговые инструкции сбора документов, постановки на учет, выбора приемлемого механизма господдержки в улучшении жилищных условий с участием специалистов-экспертов ГЖФ, Исполнительных комитетов городов и районов Татарстана», - говорится в сообщении.



На данный момент для улучшения жилищных условий молодежи в Татарстане реализуется несколько механизмов. Среди них безвозмездная субсидия до 35% от стоимости жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в РТ» и беспроцентная рассрочка до 60% от стоимости жилья на 15 лет. Последняя осуществляется в соответствии с законом Татарстана «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий».



Помимо этого, молодые семьи всех категорий могут воспользоваться татарстанской программой соципотеки, а также принять участие в конкурсе среди лидеров молодежной политики на получение жилья с помощью этого механизма поддержки.



Начало эфира запланировано на 18 мая в 17:45. Формат онлайн трансляций по жилищным вопросам будут использовать и дальше. Планируется проведение тематических семинаров для разных категорий граждан, в том числе и молодежи.

