news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Татарстан и Туркменистан планируют расширять экономическое сотрудничество
Татарстан и Туркменистан планируют расширять экономическое сотрудничество
Минлесхоз РТ предупредил, что аномальная жара продержится до середины 20-х чисел мая
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 мая 2021  10:16
Арсений Каримов

Специалисты Татарстана расскажут о программах жилищной поддержки молодых семей онлайн

news_top_970_100

В Татарстане пройдет прямой эфир #ЖильеМолодымРТ, где специалисты расскажут о существующих программах жилищной поддержки молодых семей и как правильно ими воспользоваться, сообщила пресс-служба Минмолодежи республики.


«Во время прямого эфира на площадках Zoom и YouTube в доступной и подробной форме планируется представить действующие в Татарстане программы и проекты государственной поддержки молодежи в приобретении собственного жилья, пошаговые инструкции сбора документов, постановки на учет, выбора приемлемого механизма господдержки в улучшении жилищных условий с участием специалистов-экспертов ГЖФ, Исполнительных комитетов городов и районов Татарстана», - говорится в сообщении. 


На данный момент для улучшения жилищных условий молодежи в Татарстане реализуется несколько механизмов. Среди них безвозмездная субсидия до 35% от стоимости жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в РТ» и  беспроцентная рассрочка до 60% от стоимости жилья на 15 лет. Последняя осуществляется в соответствии с законом Татарстана «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий». 


Помимо этого, молодые семьи всех категорий могут воспользоваться татарстанской программой соципотеки, а также принять участие в конкурсе среди лидеров молодежной политики на получение жилья с помощью этого механизма поддержки. 


Начало эфира запланировано на 18 мая в 17:45. Формат онлайн трансляций по жилищным вопросам будут использовать и дальше. Планируется проведение тематических семинаров для разных категорий граждан, в том числе и молодежи.
 

поддержка молодых семей минмолодежи рт
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное