news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 3 октября 2024 10:32

Специалисты из РТ помогают готовить школы и детсады Рубежного к отопительному сезону

Скопировать ссылку
Специалисты из РТ помогают готовить школы и детсады Рубежного к отопительному сезону

Специалисты АО «Казэнерго» провели в подшефном РТ городе Рубежное выездное совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, во время которого в том числе определили приоритетное место установки тепловых узлов и состав оборудования школы №2 в городе Рубежное.

«По школе в Рубежном у нас есть ясность, совместно с коллегами определились с типом и мощностью котельной установки, по детскому садику остались вопросы с местом монтажа установки, по точкам подключения к сетям газоснабжения», – отметил главный инженер АО «Казэнерго» Юрий Никаноров.

Кроме того, в Лисичанске специалистами из Татарстана в рамках подготовки к отопительному сезону был проведен осмотр малых городских котельных.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100