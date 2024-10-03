Специалисты из РТ помогают готовить школы и детсады Рубежного к отопительному сезону

Специалисты АО «Казэнерго» провели в подшефном РТ городе Рубежное выездное совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, во время которого в том числе определили приоритетное место установки тепловых узлов и состав оборудования школы №2 в городе Рубежное.

«По школе в Рубежном у нас есть ясность, совместно с коллегами определились с типом и мощностью котельной установки, по детскому садику остались вопросы с местом монтажа установки, по точкам подключения к сетям газоснабжения», – отметил главный инженер АО «Казэнерго» Юрий Никаноров.

Кроме того, в Лисичанске специалистами из Татарстана в рамках подготовки к отопительному сезону был проведен осмотр малых городских котельных.