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Специалисты из РТ помогают готовить школы и детсады Рубежного к отопительному сезону
Специалисты АО «Казэнерго» провели в подшефном РТ городе Рубежное выездное совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, во время которого в том числе определили приоритетное место установки тепловых узлов и состав оборудования школы №2 в городе Рубежное.
«По школе в Рубежном у нас есть ясность, совместно с коллегами определились с типом и мощностью котельной установки, по детскому садику остались вопросы с местом монтажа установки, по точкам подключения к сетям газоснабжения», – отметил главный инженер АО «Казэнерго» Юрий Никаноров.
Кроме того, в Лисичанске специалистами из Татарстана в рамках подготовки к отопительному сезону был проведен осмотр малых городских котельных.
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