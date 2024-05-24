Специалисты из 38 регионов приехали на муниципальный инвестиционный форум в РТ

В Иннополисе продолжается муниципальный инвестиционный форум, на который приехали более 300 участников из 38 регионов России. В течение двух дней они обсудят развитие стандартов в отрасли, удачные практики и перспективы сотрудничества. Одним из спикеров панельной сессии стала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннулина. Она перечислила главные факторы создания благоприятного инвестиционного климата в регионе.

«Хочется назвать ключевые факторы. Первое — компетентная команда, где должны быть люди, которые хорошо общаются с руководителями, умеют работать с населением, с инвесторами, при этом внутри коллектива должны быть юрист и финансист. Второе — поддержка главы субъекта. Это тоже критично. Третье — должна быть стратегия развития и понимание плана работы. Нельзя просто сказать: „Приезжайте, стройте, на месте разберемся“. Так не работает. Нужно понимать, что мы именно сможем гарантировать. И еще один не критичный, но важный момент — это бренд муниципалитета и маркетинг», — сообщила Миннулина.

Она рассказала участникам об инвестиционных кейсах, реализованных в районах Татарстана. После ее речи был проведен опрос, какие из них наиболее запомнились слушателям. В лидерах оказались Набережные Челны и Мамадыш.

Одна из главных целей форума — создать сообщество муниципальных инвестиционных уполномоченных, а также рассказать подробнее о муниципальном стандарте, который вводится по всей стране с прошлого года. Он включает системное информирование инвесторов, создание профильного совещательного органа в регионе и еще несколько пунктов, пояснил заместитель директора Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Дмитрий Старовойтов.

«Инвесторы — это ключевые фигуры. От них зависит экономический рост, технологический суверенитет и развитие территории. От того, насколько грамотно будет выстроена работа на местах, зависит инвестклимат региона. Деятельность команд на всех уровнях влияет на экономические результаты России», — заявил он.

По его словам, инвестиционная политика в России на сегодняшний день показывает позитивные результаты: в 2023 году объем инвестиций в уставной капитал вырос почти на 10%. Подобных высоких результатов не было за все последнее десятилетие.