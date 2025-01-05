Количество вакансий в этой сфере выросло на 7% за год: за кем охотятся работодатели в РТ

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За год количество вакансий в IT-сфере в Татарстане выросло на 7%. Самыми востребованными стали программисты (Java, PHP). Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе hh.ru.

«К концу года наиболее острый дефицит кадров сохранялся в сфере «Розничной торговли» — 1,3 резюме на вакансию при норме 4. На втором месте – «Рабочий персонал» и специалисты «Автомобильного бизнеса» — 2,9 резюме на вакансию. Также нехватка кадров наблюдалась в области «Продажи, обслуживание клиентов» (3,1), «Медицина, фармацевтика» (3,3), «Транспорт, логистика, перевозки» (3,4), «Туризм, гостиницы, рестораны» — (3,9)», — отметили в пресс-службе.

Как пояснила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова, главная причина нехватки персонала за последние три года связана с негативными демографическими тенденциями, спадом рождаемости в 90-е и 2000-е годы.

«Кроме того, внутренние и внешние события, произошедшие после 2020 года, постепенно усугубляли уже сложившуюся ситуацию на рынке труда», — заметила Султанова.

Подробнее о ситуации на республиканском рынке труда – в материале «Татар-информа».