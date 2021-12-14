Специалисты ФПД РТ разработали интерактивную карту материалов своего ведомства

Специалисты отдела ведения фонда пространственных данных Республики Татарстан разработали интерактивную карту материалов ФПД РТ, которая находится на временном сервисе, до разработки основного портала фонда, сообщила пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

На сегодняшний день карта позволяет просмотреть все имеющиеся материалы Фонда пространственных данных, которые доступны для заказа физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Основой фонда выступают цифровые ортофотопланы и топографические карты региона за последние 10 лет. После обновления картографических материалов сотрудниками ФПД РТ появится возможность заказа наиболее актуальных цифровых карт на всю территорию Республики Татарстан.

Для получения определенного материала, необходимо выбрать соответствующие файлы на карте и указать конкретные наименования при заполнении заявления. На данный момент карта доступна по ссылке.