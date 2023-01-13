Специалисты ФНС ответят на вопросы татарстанцев о налоговом режиме для самозанятых

16 января в Татарстане пройдет прямая линия, посвященная специальному налоговому режиму самозанятых граждан. На вопросы всех желающих ответят специалисты Управления ФНС России по РТ.

Мероприятие пройдет в приемной Президента России в РТ с 10 утра до полудня. Его участниками станут начальник отдела налогообложения юридических лиц Эльмира Хамидуллина и начальник отдела спортивного контроля Андрей Алешин.

Телефон для обращений: 8(843)221-80-35.