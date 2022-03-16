Специалисты ФБУ «ЦСМ Татарстан» рассказали, как правильно выбирать хлеб

Накануне, 15 марта, в России отмечался Всемирный день по защите прав потребителей. Каждый из нас ежедневно становится покупателем и потребителем каких-либо товаров и услуг. Именно поэтому очень важно проводить разъяснительную работу и доводить до потребителей полезную информацию, которая позволит им разобраться в особенностях той или иной продукции и поможет не ошибиться с выбором.

В рамках совместной акции ЦСМ Приволжского федерального округа #ДеньПотребителяЦСМ специалист отдела по сертификации продукции и услуг ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан Зульфира Хафизова рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке хлеба.

• Форма хлеба должна соответствовать форме, в которой производилась выпечка, без боковых выплывов, а подовой хлеб может быть округлый, овальный, продолговато-овальный, нерасплывчатый, без притисков.

• Поверхность пшеничного хлеба должна быть гладкая, а ржаного — шероховатая, без крупных трещин и подрывов. Допускаются наколы, надрезы, мучнистость верхней и нижней корки подового хлеба.

• Мякиш изделия должен быть пропеченный и не влажный на ощупь. В нем не должно быть комочков или крупных пустот, он должен быть эластичным и равномерно пористым. После легкого надавливания хлеб должен принимать первоначальную форму.

• На цвет изделия влияют такие факторы, как рецептура и технология производства. Цвет пшеничного хлеба должен быть от светло-желтого до темно-коричневого, а ржаного — от светло-коричневого до темно-коричневого.

• Запах должен быть приятным и аппетитным. Главное, чтобы не было посторонних запахов, не свойственных конкретному изделию. Если присутствует затхлый запах, то это может говорить о нарушениях технологического процесса производства.

Особое внимание также необходимо обратить на маркировку изделия.

Входящие в состав хлебобулочного изделия компоненты указываются в порядке убывания их массовой доли.

Хлеб может продаваться как в упакованном виде (маркировка наносится непосредственно на упаковку или этикетку), так и без упаковки (информация должна быть представлена в торговом зале в виде информационных листков).

Срок годности хлеба, изготовленного по ГОСТ, составляет до пяти суток (в упаковке) и до 36 часов (без упаковки). У продукции, изготовленной по техническим условиям (ТУ) и по стандартам организаций (СТО), сроки годности могут быть увеличены путем добавления в состав консервантов.

ВАЖНО:

• Некоторые производители выпускают продукцию без применения промышленных дрожжей на сухой и жидкой закваске, но маркируют продукцию «Хлеб бездрожжевой», тем самым вводят потребителей в заблуждение в части предоставления необходимой и достоверной информации о товарах, обеспечивающих возможность их правильного выбора, так как дрожжи хлебопекарные являются необходимой составной частью хлебобулочного изделия.

• Если на этикетке изделия написано «Хлеб», то масса изделия должна быть более 500 грамм. При массе изделия менее 500 грамм, наименование изделия должно быть указано как «Булочное изделие».