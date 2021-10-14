Специалисты ФБУ «ЦСМ Татарстан» отмечают профессиональный праздник — День стандартов

Ежегодно 14 октября вся мировая общественность отмечает Всемирный день стандартов — день, когда отдается дань уважения совместным усилиям тысяч экспертов из разных регионов мира, разрабатывающих международные стандарты.

Каждый год праздник проходит под определенным девизом, что позволяет подчеркнуть роль стандартизации во всех сферах жизни. В 2021 году Всемирный день стандартов проходит под девизом «Стандарты для достижения целей устойчивого развития».

Дата для проведения Всемирного дня стандартов выбрана неслучайно: именно в этот день, 14 октября 1946 года, в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. На конференции присутствовали 65 делегатов из 25 стран мира, включая и СССР. Главным событием этой конференции стало создание Международной организации по стандартизации ISO.

В настоящее время членами ISO являются национальные организации по стандартизации 164 стран. Российскую Федерацию в качестве полноправного члена ISO представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

ФБУ «ЦСМ Татарстан» — это один из крупнейших региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний в России, подведомственный Росстандарту, осуществляющий свою деятельность в области технического регулирования и стандартизации на территории Республики Татарстан.

Специалисты ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан оказывают услуги по разработке технических условий и стандартов организаций, а также проводят регистрацию каталожных листов продукции, выпускаемой в регионе.

Центр обладает уникальным доступом к фонду нормативной документации и уполномочен на предоставление официальных копий нормативных документов по любому направлению деятельности. Располагая современной технической базой, полным фондом национальных стандартов и высококвалифицированным кадровым составом, ЦСМ проводит большую работу, направленную на повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

«Это праздник, который демонстрирует важность стандартизации для экономики и общества, огромную значимость труда специалистов, работающих в службах стандартизации, метрологии, качества и испытательных лабораториях. Желаю Вам новых творческих успехов в деле развития стандартизации как важного фактора социально-экономического развития нашей страны», — отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров в своем поздравлении.

Стоит отметить, что сегодня в Санкт-Петербурге начало свою работу крупное отраслевое мероприятие, посвященное стандартизации, — Международный технологический форум «Российская неделя стандартизации». Представители власти, бизнеса и общественных организаций из России и зарубежных стран обсудят актуальные вопросы стандартизации, применение международных и национальных стандартов в сфере систем менеджмента, а также добровольную сертификацию как гарантию качества и доверия потребителей.

В мероприятии принимают участие представители международных и зарубежных организаций, федеральных органов власти, крупнейших научно-исследовательских и образовательных центров, российских промышленных предприятий. На форуме подведут итоги конкурса на соискание общероссийской Общественной премии «Стандартизатор года».