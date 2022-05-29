Специалисты ДРКБ восстановили гортань 2-летнему малышу после отравления «Кротом»

В Детской республиканской клинической больнице специалисты восстановили гортань и голос двухлетнему ребенку, у которого возник посттравматический парез гортани в результате химического ожога рта, лица и передней грудной стенки веществом «Крот». Об этом «Татар-информу» рассказали в клинике.

«Ему провели торакоскопическую резекцию пищевода, эзофагостомию, в раннем послеоперационном периоде возникли жалобы на осиплость голоса, хрипящее дыхание», – отметили в ДРКБ.

Исследование после операции показало, что проблемы с голосом могут быть из-за посттравматического пареза гортани – это нарушение подвижности гортани, чаще всего такое заболевание приводит к полному ее параличу. Малыша перевели в отделение медицинской реабилитации Детской республиканской клинической больницы.

Неврологический осмотр показал умеренное нарушение жизнедеятельности, ограничение функционирования – 33%.

Врачи поставили цель улучшить производство голоса.

Ребенку назначили физическую, медикаментозную терапию, коррекцию логопеда и нутрициолога.

Вернуть здоровье двухлетнему ребенку помогали невролог, эрготерапевт, психолог, педагог-дефектолог, логопед, врач и инструктор ЛФК, а также специалисты-консультанты профильных отделений.

Во время реабилитационных мероприятий врачи увидели положительную динамику, парез гортани регрессировал, вместе с этим проходила осиплость голоса, дыхание нормализовалось.

«В данном клиническом случае отображена этапность и своевременность проведения реабилитационных мероприятий. На фоне проведенного курса реабилитации регрессировал парез гортани. При восстановлении функции голоса имеет огромное значение патогенетическое и своевременное лечение и командный подход», – заключили в ДРКБ.