Специалисты ЦСМ Росстандарта обеспечат точность измерений в любой эпидситуации

Фото: пресс-служба регионального Центра стандартизации и метрологии Республики Татарстан

Российские интернет-магазины фиксируют повышенный спрос на пульсоксиметры, объемы продаж которых выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Пульсоксиметры — это приборы, которые контролируют параметры сатурации (степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови, выраженное в процентах) и частоты пульса.

Фото: пресс-служба регионального Центра стандартизации и метрологии Республики Татарстан

По мнению аналитиков, такой ажиотаж обусловлен увеличением количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией и ее последствиями для организма.

Как отмечают эксперты Росстандарта, в последнее время повысилась востребованность в поверке пульсоксиметров.

В большинстве случае их межповерочный интервал составляет 1 год. Надежным пульсоксиметром можно считать прибор, тип которого зарегистрирован в Федеральном информационном фонде ФГИС «Аршин» и в Государственном реестре медицинских изделий. Если пульсоксиметр утвержденного типа, имеет действующее свидетельство и запись о проведенной поверке на сайте ФГИС «Аршин», а сама поверка была проведена в ЦСМ Росстандарта, то можно быть уверенным в достоверности результатов измерений. Только за последний месяц специалистами регионального Центра стандартизации и метрологии Республики Татарстан был поверен 47 пульсоксиметр.

С точки зрения поддержания здоровья, именно от точности показаний медицинских приборов зависит быстрое и эффективное восстановление от недуга, а в критических случаях и спасение жизни.

Кстати, о точности: дата основания Росстандарта это 15 сентября, именно в этот день в 1925 был создан Комитет по стандартизации. 97 лет метрологи, стандартизаторы и эксперты ведомства на страже безопасности во всех сферах нашей жизни.

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан». Реклама, 16+