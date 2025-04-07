Специалисты Бугульминского лесничества провели занятие для учеников прогимназии №14

Фото: пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ

Сотрудники ГКУ РТ «Бугульминское лесничество» провели экологический урок на тему «Берегите лес» для учеников 2-го класса Прогимназии № 14. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

Занятие прошло в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который является частью федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Заместитель руководителя-лесничего Гузелия Латифуллина рассказала детям о важности лесов как сложной и хрупкой экосистемы. Она подчеркнула, что лес – это не только деревья, но и дом для множества животных и растений, а также природный фильтр для воздуха, воды и почвы.

Инженер по лесовосстановлению Нурфия Ибрагимова познакомила школьников с экологическими акциями, реализуемыми в Татарстане – «Сад памяти» и «Чистые леса Татарстана».

Завершился урок обсуждением правил поведения в лесу: как предотвратить пожары и сохранить чистоту в природной среде.