Специалисты будут неделю консультировать татарстанцев по вопросам здравоохранения

В Татарстане пройдет неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения. Встречи с жителями республики будут проходить на площадках региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия».

Откроется неделя 6 марта с онлайн-трансляции на странице региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/erpomogaet16 Темой обсуждения, которое стартует в 10.00, станет качество оказания медицинской помощи в республике.

Участие в разговоре примут представители Минздрава РТ, Росздравнадзора по РТ, территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ, а модератором выступит депутат Госсовета РТ Рамиль Ахметов. После завершения онлайн-трансляции эксперты проведут тематический прием жителей – он будет длиться с 11.00 до 12.00.

В этот же день, 6 марта, приемы татарстанцев проведут сенатор РФ Александр Терентьев и депутат Госдумы РФ Геннадий Емельянов. Начало приемов – в 14.00 и 08.00 соответственно.

7 марта в 10.00 наэтой же странице в соцсетях начнется онлайн-трансляция об актуальных вопросах оказания медицинской помощи населению. Модератором мероприятия выступит депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов. Экспертами в тематической площадке статунт первые лица Минздрава РТ и главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ.

После трансляции участники снова проведут прием жителей и рассмотрят поступившие обращения.

В этот же день часовые приемы татарстанцев проведут федеральные парламентарии Олег Морозов, Елена Ямпольская и Максим Топилин. Начало приемов в 12.30, 13.00 и 13.30 соответственно.

9 марта в Региональной общественной приемной приглашенные эксперты будут говорить о льготном лекарственном обеспечении. Тематический круглый стол будет транслироваться в «ВКонтакте», начало – в 10.00. Участниками встречи станут депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова и представители Министерства здравоохранения РТ и ГУП «Таттехмедфарм».

В этот же в 14.00 начнет работу горячая линия по вопросам здравоохранения. На связи с жителями республики будут депутат Казгордумы, координатор партпроекта «Здоровое будущее» Рафаэль Шавалиев, представители Минздрава РТ и Управления Роспотребнадзора по РТ.

Завершит тематическую неделю приемов 10 марта онлайн-трансляция «ВК» по теме «Перспективы развития детского здравоохранения». Экспертами выступят депутат Госсовета РТ Айрат Зиатдинов, представитель Минздрава РТ, главный внештатный педиатр МЗ РТ Светлана Сенек и главный врач ГАУЗ «ГДБ №1» Владимир Филатов. Начало – в 10.00. После обсуждения участники проведут прием жителей и ответят на поступившие вопросы.

В этот же день приемы граждан проведут депутаты Госдумы РФ Айдар Метшин и Ирек Богуславский. Начало приемов в 14.00 и 16.00 соответственно.

Желающие могут записаться на тематические приемы и уточнить дополнительную информацию по телефону: +7(843) 238-10-00.

Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru