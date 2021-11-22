Специалисты бесплатно проконсультируют татарстанцев в Единый день юридической помощи

В Татарстане 26 ноября пройдут консультации в рамках Единого дня оказания бесплатной юридической помощи населению. Об этом сообщается в официальной группе татарстанского отделения Ассоциации юристов России во «ВКонтакте».

Звонки с 9 утра начнут принимать специалисты татарстанского отделения ПФР, Нотариальной и Адвокатской палат РТ, Бюро технической инвентаризации РТ, Минтруда РТ, Минюстиции РТ, Управления Росреестра по Татарстану и др.

«Открыта предварительная запись по телефонам 8 (843) 238-10-00, 8-800-201-16-00», — сказано в сообщении.

Кроме того, татарстанцы могут прислать вопрос в WhatsApp по номеру 8 (987) 205-00-63.