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Специалисты «БДД» проверили примыкания карьеров к дорогам в Татарстане
Специалисты ГБУ «БДД» проверили известняковый карьер «Матюшинский» и нашли в нем серьезные нарушения. И это при том, что собственник имел лицензию на право пользования недрами и добывать природные ископаемые – такую бумагу выдали в Минэкологии РТ.
Как уточнили в пресс-службе БДД, два примыкания карьера к региональной автомобильной дороге «Янга Болгар – Матюшино – Бакча-Сарай» не согласованы с ее балансодержателем, а также не соответствуют обязательным требованиям в части обустройства съездов (выездов) и установки дорожных знаков согласно схемам организации дорожного движения.
В итоге щебеночная дорога около несогласованных примыканий оказалось буквально «погребенной» под толстым слоем грязи, выносимой колесами выезжающих большегрузов.
В ведомстве подчеркнули, что региональная дорога «Янга Болгар – Матюшино – Бакча-Сарай» - это единственный путь к поселку Бакча-Сарай. А в дождь загрязненный участок водители не смогут преодолеть. Причем после осадков по этой дороге трудно будет проехать машинам экстренных служб.
Владелец карьера, не обеспечив обустройство примыканий, дорожных знаков и технологических моек выезжающего транспорта, создал угрозу ДТП, отметили сотрудники.
В итоге проверяющие зафиксировали состояние дороги на фото.
«За нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос предусмотрена административная ответственность. Надеемся, что владелец карьера «Матюшинский» приведет примыкания к дороге в нормативное состояние, не дожидаясь назначения мер административного воздействия», – сообщили в ведомстве.
фото: пресс-служба ГБУ «БДД»
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