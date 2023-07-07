Специалисты Банка России поделятся советами семейной экономии

Серию прямых эфиров о планировании доходов и расходов, достижении финансовых целей проведет Банк России в одной из социальных сетей. Неделя семейных финансов пройдет 7–14 июля.

10 июля пройдет прямой эфир с практикующим психологом Максимом Коваленко и блогером Станиславой Брусенской. Спикеры обсудят, как разговаривать в семье о деньгах, договариваться о финансовых целях. А также порассуждают на тему, является ли брачный контракт признаком недоверия одного из партнеров.

12 июля советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков поделится советами семейной экономии и расскажет, как начать копить и защитить свои средства от инфляции и мошенников.

Начало обоих эфиров запланировано на 17.00 по московскому времени.

Полезные материалы, которые облегчат обсуждение в семье финансовых вопросов и помогут разобраться с совместным бюджетом, подготовили просветительский проект Банка России «Финансовая культура» совместно с Одноклассниками ко Дню любви, семьи и верности.

Начиная с 7 июля на странице Финансовой культуры можно прочитать полезные материалы и принять участие в розыгрыше призов.