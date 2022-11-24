Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» провели профориентационные занятия в школах РТ

Представители АО «Транснефть — Прикамье» ознакомили учащихся Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ в Казани и выпускников школ Лениногорска с профессиями в сфере трубопроводного транспорта и вариантами самореализации в нефтепроводной отрасли.

В ходе профориентационного урока заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Транснефть — Прикамье» Рушад Кашапов рассказал выпускникам лениногорских школ о кадровой политике предприятия и условиях, созданных для карьерного роста и непрерывного развития молодых специалистов.

Актуальную информацию о порядке зачисления в профильный вуз одиннадцатиклассники получили от декана факультета трубопроводного транспорта и директора архитектурно-строительного института Уфимского государственного нефтяного технического университета. Варианты поступления, существующие льготы, будущие компетенции — самая важная информация потенциальным абитуриентам была представлена в формате динамичных видеороликов и содержательных презентаций.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

«Профориентационные уроки помогают найти свое место в мире, который меняется гораздо быстрее, чем образование в вузах и колледжах. Ведь если профессия выбрана правильно, у человека не будет проблем с мотивацией во время учебы, с трудоустройством после ее окончания», — отметила директор средней образовательной школы №6 Лениногорска Ирина Никифорова.

Профориентационное мероприятие в Казани прошло в Инженерном лицее-интернате КНИТУ-КАИ. От начальника сметно-договорного отдела АО «Транснефть — Прикамье» Диляры Насибуллиной лицеисты узнали, что профессия нефтепроводчика объединяет десятки специальностей. Она ознакомила ребят со структурой и основными направлениями деятельности предприятия, а также рассказала о возможностях самореализации в крупнейшей нефтетранспортной компании мира.

Профориентационные мероприятия — часть системной работы, проводимой АО «Транснефть — Прикамье» во всех регионах присутствия, в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва.