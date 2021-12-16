Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» подключили магистральные насосные агрегаты

Специалисты АО «Транснефть — Прикамье» выполнили подключение двух магистральных насосных агрегатов (МНА) на производственных объектах в Удмуртской Республике и Свердловской области.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель — повышение уровня эксплуатационной надежности оборудования линейной производственно-диспетчерской станции «Платина» и нефтеперекачивающей станции «Большая Соснова».

Современное насосное оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» установлено взамен выработавших свой ресурс МНА. Новые насосы обеспечат подачу товарной нефти для транспортировки по магистральным нефтепроводам Сургут — Полоцк и Холмогоры — Клин с производительностью прокачки от 7 тыс. до 10 тыс. куб. метров нефти в час. Кроме того, коэффициент полезного действия новых насосов составляет 90%, что позволяет предприятию минимизировать потребление электроэнергии на транспортировку нефти.

Фото: © служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

В ходе реализации проекта по техническому перевооружению была выполнена замена фундаментных рам и оборудования вспомогательных систем. Усовершенствована автоматизация работы МНА, установлены датчики вибрации, давления и температуры.

Теперь данные о работе насоса передаются в дистанционном режиме на автоматизированное рабочее место операторов перекачивающей станций и позволяют в оперативном режиме фиксировать и устранять отклонения в работе оборудования.

Обновленное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО «Транснефть», повысило безопасность, надежность и энергоэффективность производственных объектов, а также обеспечило бесперебойную транспортировку нефти.