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Культура
16 декабря 2021  23:22

Специалисты Академии наук РТ стали лауреатами всероссийской премии «Ключевое слово»

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Специалисты Института языка, литературы и искусства им. Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан стали лауреатами V Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Об этом сообщается на сайте организатора — Федерального агентства по делам национальностей.

Татарстанский авторский коллектив был отмечен в номинации «Лучший научный проект» за серию книг «Материалы к хронике жизни и творчества Габдуллы Тукая». Награждение состоялось на форуме «Языковая политика в Российской Федерации». 

Всего на конкурс в этом году поступило 340 заявок из 62 регионов страны.

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