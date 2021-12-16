Специалисты Академии наук РТ стали лауреатами всероссийской премии «Ключевое слово»

Специалисты Института языка, литературы и искусства им. Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан стали лауреатами V Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Об этом сообщается на сайте организатора — Федерального агентства по делам национальностей.

Татарстанский авторский коллектив был отмечен в номинации «Лучший научный проект» за серию книг «Материалы к хронике жизни и творчества Габдуллы Тукая». Награждение состоялось на форуме «Языковая политика в Российской Федерации».

Всего на конкурс в этом году поступило 340 заявок из 62 регионов страны.