Специалистов из Татарстана приглашают на публичные обсуждения проектов благоустройства

Специалистов из Татарстана приглашают на очередную, четвертую, встречу из цикла публичных экспертных обсуждений. В этот раз темами обсуждения станут «Комплексные проекты благоустройства: успешные практики и перспективы. Опыт команд региона». Мероприятие состоится 7 сентября, начало запланировано на 12:00.

На встрече команды региональных центров компетенций поделятся своим мнением о работе над проектами по развитию территорий и комплексному благоустройству городской среды.

Модератором встречи выступит архитектор Юрий Шередега. Экспертами станут руководители центров развития из разных регионов и городов РФ – Ленинградской, Ивановской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Амурской областей, Удмуртии, Красноярска. От Татарстана экспертом выступит директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

К участию приглашаются государственные и муниципальные служащие, социологи и экономисты, архитекторы, дизайнеры, представители архитектурных и проектных бюро, разработчики проектно-сметной документации, представители строительных компаний, производители малых архитектурных форм, поставщики материалов, эксплуатирующие компании, сотрудники региональных центров компетенций по развитию городской среды, студенты профильных программ обучения государственных вузов.

Регистрация доступна по ссылке. Присоединиться к трансляции на платформе Webinar можно по кнопке «Смотреть трансляцию», которая появится на странице мероприятия за 30 минут до его начала. В Webinar необходимо заходить под своим ФИО, чтобы можно было вас идентифицировать и отметить участие, подчеркивают организаторы.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте по ссылке.

