Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Специалист заказника «Чистые луга» раскрыла подробности спасения совы, врезавшейся в окно
Сотрудники государственного природного заказника «Чистые луга» спасли длиннохвостую неясыть. Хищная птица врезалась ночью в окно жилого дома, потеряла равновесие и упала на землю.
«Два дня назад в темное время суток краснокнижная сова врезалась в окно жилого дома жительницы Чистополя. Неравнодушная женщина подняла птицу и принесла домой, оставила на ночь. На следующий день она обратилась к нам. Мы сову забрали, покормили, показали ветеринару. Травм обнаружено не было», – рассказала специалист государственного природного заказника «Чистые луга» Регина Биктагирова.
Спикер отметила, что всего в районе обитают 44 вида представителей животного мира, но сов немного, встречаются ушастая, болотная и белая. Длиннохвостая неясыть здесь редкая гостья. Спикер предполагает, что, скорее всего, она ослабла из-за нехватки еды, из-за обильных сугробов в этом году хищным птицам трудно поймать добычу – мышевидных грызунов. Специалисты заказника кормили спасенную сову сырым куриным мясом, затем отпустили в естественную среду обитания.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»