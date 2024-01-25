Специалист заказника «Чистые луга» раскрыла подробности спасения совы, врезавшейся в окно

Сотрудники государственного природного заказника «Чистые луга» спасли длиннохвостую неясыть. Хищная птица врезалась ночью в окно жилого дома, потеряла равновесие и упала на землю.

«Два дня назад в темное время суток краснокнижная сова врезалась в окно жилого дома жительницы Чистополя. Неравнодушная женщина подняла птицу и принесла домой, оставила на ночь. На следующий день она обратилась к нам. Мы сову забрали, покормили, показали ветеринару. Травм обнаружено не было», – рассказала специалист государственного природного заказника «Чистые луга» Регина Биктагирова.

Спикер отметила, что всего в районе обитают 44 вида представителей животного мира, но сов немного, встречаются ушастая, болотная и белая. Длиннохвостая неясыть здесь редкая гостья. Спикер предполагает, что, скорее всего, она ослабла из-за нехватки еды, из-за обильных сугробов в этом году хищным птицам трудно поймать добычу – мышевидных грызунов. Специалисты заказника кормили спасенную сову сырым куриным мясом, затем отпустили в естественную среду обитания.