Специалист Толстов объяснил, как достать упавшую в шахту лифта вещь

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Самостоятельно доставать вещи, упавшие в шахту лифта в многоквартирном доме, опасно для жизни. В такой ситуации необходимо обратиться в организацию, обслуживающую лифты в доме, рассказал РИА Недвижимость начальник ситуационного центра «Мослифта» Владимир Толстов.

«Лучше всего связаться с компанией, обслуживающей лифты в доме, ее специалисты помогут решить проблему», – отметил он.

По словам специалиста, для этого можно обратиться к диспетчеру управляющей компании через кнопку вызова в кабине лифта или связаться напрямую с организацией, отвечающей за его обслуживание.

При обращении необходимо сообщить адрес и контактный номер телефона. В назначенное время электромеханик извлечет вещь в присутствии заявителя. По словам Толстова, процедура проводится при участии полиции или представителя управляющей компании.

Специалист подчеркнул, что вернуть можно любую вещь независимо от ее стоимости.

«Обратиться за помощью и вернуть потерянный предмет можно даже в том случае, если это маленький брелок, который очень дорог», – подчеркнул Толстов.