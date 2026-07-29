Специалист Шишкин рассказал, как тело выдает эмоции и страхи

Тело человека часто показывает эмоции раньше, чем он успевает их осознать. О том, как движения, жесты и мимика помогают лучше понять собственные реакции, рассказал тренер по кинетическому анализу Валентин Шишкин в подкасте «Меня бесит» Студии Р1.

По словам эксперта, наблюдение за собой со стороны с помощью видеозаписи нужно не для поиска недостатков, а для более внимательного знакомства с собственными привычками. Движения могут рассказать о внутреннем состоянии человека больше, чем его попытки объяснить свои чувства словами.

Кинетический анализ изучает пластику тела, положение корпуса, мимику, жесты и темп речи. При этом метод не заменяет работу психолога, психотерапию или медицинскую диагностику, а используется как инструмент самонаблюдения.

В повседневной жизни человек редко замечает, как меняется его поведение в стрессовых ситуациях: он может иначе держать руки, напрягать плечи, менять голос или избегать взгляда. Камера позволяет увидеть эти реакции со стороны.

Например, во время записи можно заметить, что человек отводит взгляд при разговоре о важных темах, поднимает плечи во время оправданий, закрывает корпус руками при общении с незнакомыми людьми или начинает двигаться резче, когда сталкивается с критикой.

Однако, как отмечает Шишкин, отдельный жест не является доказательством страха, неуверенности или неискренности. Значение имеет не одна реакция, а повторяющийся сценарий в похожих ситуациях.

Эксперт сравнил жесты с последней главой книги, которую тело пишет годами. По его словам, движения формируются постепенно и часто отражают накопленный жизненный опыт.