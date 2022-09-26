Специалист рассказал, может ли быть опасен для людей вирус Khosta-2

Вирус Khosta-2 безобиден для людей до поры до времени. Если он сможет найти способ передаваться от человека к человеку, тогда он может стать угрозой. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.

Научный журнал PLoS Pathogens написал, что вирусы Khosta-1 и Khosta-2, как и SARS-CoV-2, относятся к сарбековирусам — подкатегории коронавирусов. Они были обнаружены в 2020 году у летучих мышей вблизи Сочи.

«Поэтому что будет с „хостой“... никто не знает, что может произойти из-за вот этих вот мутаций, — отметил он. — Поэтому, если он получит способность распространяться от человека к человеку, то будет опасен, а пока нет».

По словам специалиста, новые микробы могут появиться в любой момент. Жемчугов пояснил, что мутации есть в геноме всех вирусов и микробов — ежедневно их образуется десятки. Из-за естественного отбора остаются те, которые полезны для вирусного сообщества. Так, в случае с SARS-CoV-2 отобралась мутация, которая способствовала распространению от человека к человеку.