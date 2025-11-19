Специалист по ЖКХ объяснил, почему в доме может быть холодно, несмотря на батареи

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В квартире может быть холодно, несмотря на работающие батареи. Причины этого в беседе с «Радио 1» перечислил член координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, руководитель муниципального отделения в городском округе Балашиха Петр Попов.

В частности, холод в квартире может быть вызван проблемами с индивидуальным тепловым пунктом дома, незаконными перепланировками в нежилых помещениях на первом этаже (кто-то «тронул заглушку или отрезал трубу»), завоздушиванием системы (воздух в батареях нарушает циркуляцию теплоносителя) и нечищеными батареями, которые не менялись десятилетиями.

Попов предположил, что в будущем процесс контроля температуры в квартирах может стать более автоматизированным. По его мнению, это «позволит минимизировать количество жалоб и обеспечивать автоматический перерасчет».

В завершение эксперт подчеркнул, что добиться перерасчета за некачественное отопление вполне реально.