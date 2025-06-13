Специалист по ЖКХ Бондарь сказал, что грозит работодателю за жару в офисе летом

Если температура в офисе превышает +28 градусов, то это является нарушением санитарных норм. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, чьи слова приводит RT.

Он добавил, что, хотя и работать при температуре выше +28 градусов в офисе нельзя, работодатель не обязан сокращать из-за этого рабочий день, но должен принять меры для снижения температуры в помещении. В противном случае юрлиц ждет штраф до 50 тыс. рублей, а если сотрудник получит тепловой удар – то и гражданско-правовая ответственность.

Многие организации, по словам эксперта, решают проблему с жарой в офисе установкой климатического оборудования, но некоторые сокращают рабочий день в жару или переносят начало и окончание смены на более прохладное время суток.

«В случае невозможности соблюдения санитарных условий работодателю также разрешено ввести простой, который оплачивается в размере не менее двух третей от среднего заработка сотрудника», — резюмировал Бондарь.