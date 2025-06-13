news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 13 июня 2025 15:11

Специалист по ЖКХ Бондарь сказал, что грозит работодателю за жару в офисе летом

Читайте нас в
Телеграм

Если температура в офисе превышает +28 градусов, то это является нарушением санитарных норм. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, чьи слова приводит RT.

Он добавил, что, хотя и работать при температуре выше +28 градусов в офисе нельзя, работодатель не обязан сокращать из-за этого рабочий день, но должен принять меры для снижения температуры в помещении. В противном случае юрлиц ждет штраф до 50 тыс. рублей, а если сотрудник получит тепловой удар – то и гражданско-правовая ответственность.

Многие организации, по словам эксперта, решают проблему с жарой в офисе установкой климатического оборудования, но некоторые сокращают рабочий день в жару или переносят начало и окончание смены на более прохладное время суток.

«В случае невозможности соблюдения санитарных условий работодателю также разрешено ввести простой, который оплачивается в размере не менее двух третей от среднего заработка сотрудника», — резюмировал Бондарь.

#жара #офис #работа #работодатель #штраф #полезная информация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

12 июня 2025
Делегация из Казани отправилась в Иран перед атакой Израиля

Делегация из Казани отправилась в Иран перед атакой Израиля

13 июня 2025