Специалист по ЖКУ Бондарь рассказал, когда старые батареи обязана заменить УК

Управляющая компания (УК) обязана заменить старые или неисправные батареи, если они установлены на территории общего имущества дома (парковка, подъезд). Об этом заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, чьи слова приводит RТ.

Также УК сама меняет батареи в квартире, если те пришли в негодность из-за естественного износа. Однако замену произведут только если гражданин сам ничего не менял, подчеркнул Бондарь.

Однако если человек установил более современные модели батарей или как-то по-другому их модернизировал, то тогда он обязан сам их обслуживать и заменять при необходимости.

Если же ваши батареи текут, не греют или они старые, а УК бездействует, то сперва следует отправить управляющей компании обращение через приложение «Госуслуги Дом». В случае игнорирования жалуйтесь в Госжилинспекцию (они обязаны контролировать работу УК по ст. 20 ЖК России), Роспотребнадзор или даже в прокуратуру.

Также гражданин может потребовать перерасчета за отопление в случае плохой работы батарей, отметил эксперт.