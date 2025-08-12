Специалист по питанию рассказала о пользе функциональных продуктов для рабочих перекусов

Перекусы фастфудом и быстрыми углеводами в офисе могут негативно влиять на продуктивность сотрудников, сообщила руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова. Ее слова приводит RT.

Она пояснила, что для поддержания сытости и обеспечения организма полезными веществами в рабочее время рекомендуется включать в рацион функциональные продукты. Такие продукты содержат большое количество белков, клетчатки, витаминов и минералов, что способствует более длительному ощущению сытости, стабильному уровню энергии и предотвращает резкие скачки сахара в крови, что особенно важно для тех, кто работает по ненормированному графику.

Специалист подчеркнула, что прием пищи должен не только утолять голод, но и приносить пользу организму. По ее мнению, даже при плотном графике возможно организовать сбалансированное питание, начав с добавления одного-двух функциональных продуктов в обеденный рацион.

В качестве примера она назвала функциональный хлеб, богатый пищевыми волокнами, который помогает надолго сохранить чувство насыщения, а также полезные альтернативы привычным печенью и бутербродам.

Давлекамова отметила, что вместо сладких батончиков можно употреблять функциональные хлебцы, которые более полезны для организма. Она также упомянула о недавно сертифицированных протеино-злаковых хлебцах с необычными вкусами, такими как «банановый трайфл», «кокосовый крамбл», «шоколадный брауни» и «ягодный мильфей».

Кроме того, эксперт рекомендовала офисным работникам обращать внимание на состав продуктов и избегать тех, в которых содержится много сахара, консервантов и трансжиров. По ее словам, правильные перекусы не только способствуют поддержанию продуктивности в течение дня, но и помогают избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, избыточным весом и хронической усталостью.