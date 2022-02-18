Специалист по оценке персонала в Казани зарабатывает до 90 тыс. рублей в месяц

Специалист по оценке персонала в столице Татарстана зарабатывает от 30 тыс. до 90 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Максимальная зарплата, которую предлагают специалистам по оценке персонала производственные компании Москвы, равняется 150 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге такие сотрудники зарабатывают до 120 тыс. рублей в месяц, а в Казани — до 90 тыс. рублей.

«Высокий уровень дохода работодатели предлагают кандидатам с опытом работы от трех лет, имеющим собственные разработки в сфере оценки персонала и психологического тестирования. Средняя зарплата такого специалиста в столице Татарстана составляет 55 тыс. рублей», — отмечают аналитики сервиса.

На самую высокую зарплату в размере от 60 до 90 тыс. рублей в столице Татарстана могут рассчитывать кандидаты с наличием собственных разработок в области оценки персонала и психологического тестирования и стажем работы специалистом по оценке персонала от трех лет.

В среднем казанскому соискателю подобной работы 38 лет, чаще всего это женщина. При этом 97% претендентов имеют высшее образование, 49% на момент размещения резюме нигде не трудятся, а средний срок работы на последнем месте составляет 4,4 года. К переезду при этом готовы 16% специалистов.