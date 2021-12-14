Специалист по льготам в банках Казани зарабатывает до 105 тыс. рублей в месяц

Зарплатный максимум специалистов по льготам и компенсациям в банковской сфере Казани по данным на декабрь составляет 105 тыс. рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба сервиса SuperJob.

«Зарплатный максимум для специалиста по льготам и компенсациям в Москве составляет 180 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. рублей, в Казани — 105 тыс. рублей. Наиболее востребованы специалисты с опытом работы от трех лет, имеющие квалификационные сертификаты или дополнительное образование в сфере кадрового менеджмента, с навыками разработки и внедрения системы грейдов и мотивационных программ», — отмечают аналитики сервиса.

Среднерыночная зарплата такого специалиста в Казани составляет 68 тыс. рублей в месяц. Работники с высшим образованием и опытом работы от одного года, знающие «1С», основы трудового законодательства и принципы формирования заработной платы зарабатывают от 37 до 43 тыс. рублей.

Банковские служащие, знающие методики оценки должностей и системы премирования, а также имеющие опыт разработки и адаптации нормативных документов по оплате труда могут получать от 43 до 48 тыс. рублей.

Специалисты с квалификационными сертификатами в области кадрового менеджмента и опытом работы от трех лет могут претендовать на 48–80 тыс. рублей. При этом сотрудники со всеми вышеперечисленными навыками и опытом работы от пяти лет могут рассчитывать на зарплату от 80 до 105 тыс. рублей в месяц.