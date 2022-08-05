Специалист по кибербезопасности: В 2022-м хакерские атаки на СМИ стали фиксироваться чаще

Цели хакерских атак в 2022 году были расширены: если раньше СМИ довольно редко подвергалось атакам, то в этом году они участились. Об этом на вебинаре «Точка невозврата» сообщила руководитель группы аналитики Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Ксения Рысаева.

По ее словам, целями хакеров в этом году стали атаки на сайты госучреждений и порталы услуг, органов госвласти, крупные предприятия, университеты и СМИ.

«Цели хакеров расширились: если раньше атаки на СМИ фиксировались нечасто, то сейчас довольно часто можно увидеть упоминание об атаках. Также все мы помним Ddos-атаки на порталы госучреждений и сайты госуслуг, на университеты. Я думаю, в особенности это заметили абитуриенты, которые пытались создать заявку», — отметила спикер.

Ксения Рысаева пояснила, что основную угрозу сегодня представляют источники: это вирусы и вредоносное программное обеспечение, хакер-группы и энтузиасты, недобросовестная конкуренция, внутренние злоумышленники (инсайдеры), иностранные спецслужбы.

«Из хакерских групп самая популярная на сегодняшний день „IT-армия Украины“, которая публикует инструкции по тому, как совершать атаки. Цель же инсайдеров — перевести людей на „темную сторону“, эта ситуация возникла после 24 февраля», — отметила специалист.

Мотивами хакеров являются нанесение финансового ущерба, хактивизм, нанесение репутационного ущерба, challenge (когда хакеры, по словам докладчика, атакуют «по приколу»).

По ее словам, сегодня перед специалистами, ответственными за ИТ-инфраструктуру и инфраструктуру безопасности, стоит непростая задача по обеспечению киберустойчивости. К тому же она осложняется уходом с российского рынка зарубежных вендоров, дефицитом кадров, нарушением цепочек поставок оборудования и пристальным вниманием со стороны недружественных стран. Новая реальность требует от государства и бизнеса гибкости, быстрой реакции и принятия нестандартных решений, добавила она.