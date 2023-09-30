Специалист по ИИ объяснил, почему считает вредной свободу в интернете

У свободы доступа в интернете должны быть пределы. В текущем виде Сеть является бесконечным морем информации, в том числе теневой — незаконной. Поэтому без верификации экспертов, которые подтвердили бы правдивость сведений, интернет — вред, уверен директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии КФУ Дмитрий Чикрин.

«В текущем виде — вред. Информационные ресурсы должны быть профессиональными, чётко моделируемыми, доступными все слоям населения. Иначе мы все купаемся в бесконечном море информации, 70% которой генерирует искусственный интеллект», — заявил он в интервью для «Татарстан-24».

Специалист привел в пример госрегулирование интернет-ресурсов в Китае, созданный им «золотой щит». «У них есть рекомендованные ресурсы с проверенной информацией. К ней могут получить доступ ученые, инженеры, школьники», — объяснил он.