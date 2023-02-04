Специалист онкоцентра объяснил, почему россияне боятся онкологии больше, чем инфаркта

Раньше пациентам в России сообщали об онкологии лишь в том случае, если они умирали, в отличие от того же инфаркта. Поэтому многие до сих пор считают, что после объявления диагноза их ждет скорая смерть. Кроме того, родственники часто не могут оказать им поддержку, боясь поднимать эту тему. Об этом в интервью «Татарстан-24» рассказал врач-онколог завотделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкологического центра Альберт Гимранов.

«Онкологический диагноз — это всегда история о том, что человеку сообщают, что жизнь может закончиться. Тема смерти в России табуирована. Про смерть не говорят. Соответственно, когда пациент узнает о своем онкологическом диагнозе, он понимает, что он смертный. Исчезает иллюзия того, что он будет жить бесконечно», — заметил специалист.

Гимранов подчеркнул, что пациенту важно верить в свое выздоровление, иначе ему не помогут никакие терапии и специалисты. При этом для поддержания веры в себя им нужна не только поддержка медиков, но и родственников.

Однако зачастую «семьи не знают, как общаться с родственниками, которые приходят к ним после больницы и установления диагноза». Чтобы справится с этой проблемой, уверен врач, важно оказывать психологическую поддержку не только пациентам, но и их семьям.