Специалист объяснила, как одежда может скрыть недостатки фигуры

Правильно подобранная одежда способна визуально изменить пропорции – с помощью вертикалей, правильных длин, посадки, цвета и масштаба аксессуаров. Об этом рассказала стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1».

«Один из самых универсальных вариантов – одежда, которая не обтягивает тело, но и не висит бесформенным мешком. Между телом и тканью должны оставаться воздух и пространство», – рекомендовала эксперт.

По словам специалиста, речь идет о жакетах с оформленной линией плеча, рубашках, структурированных брюках. «Будет в пору достаточно плотный трикотаж», – уточнила она.

При этом Пелар сделала акцент на том, что коррекция необходима, когда ее хочет сам человек, а не окружающие. «Стиль – это не только работа с фигурой. Это еще и характер, образ жизни, привычки человека. А хороший гардероб – тот, который работает на ту фигуру и ту жизнь, которая у вас есть сегодня», – констатировала она.

Ранее Пелар перечислила ошибки при выборе вещей, способные безнадежно испортить образ.