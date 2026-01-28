Специалист назвал ошибки садоводов, способные навредить растениям зимой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С приходом зимы многие дачники пытаются помочь растениям пережить холода, но при отсутствии знаний результат таких действий может быть печальным. Об этом предупредил председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

«Главное, что нужно понять: готовить растения к зиме начинают весной, а не в декабре. Если растение за сезон не подготовилось, то вы его уже ничем не спасете», – подчеркнул специалист.

Он посоветовал дачникам критически относиться к рекомендациям из интернета и полагаться на проверенные источники и знания специалистов. При это самыми неблагоприятными факторами зимы Туманов назвал оттепель, резкие перепады температур и иссушающие ветра.

«Главный подарок садоводу – снег, который является идеальным природным укрытием. Под ним стабильная температура и нет губительных для растений ветров. Нужно использовать его по максимуму и укрыть самое уязвимое место деревьев – штамбы», – пояснил эксперт.

Впрочем, обильный снег может вызвать разломы ветвей у хвойных деревьев (особенно в острых развилках, поэтому их лучше заранее подвязать) или разрушить теплицу. Для арочных конструкций можно использовать подпорку.

Садовод добавил, что нельзя сбивать ледяную корку с веток лопатой, так как такие действия наносят много ущерба, а лед опасен для растений лишь весом, а не самим фактом наличия.

В самом садовом домике опасность исходит от печи и электроприборов, уточнил Андрей Туманов.