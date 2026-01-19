Специалист напомнила, что для сверхурочной работы требуется письменное согласие

Согласно Трудовому кодексу РФ, для привлечения сотрудника к сверхурочной работе работодателю следует не просто попросить подчиненного потрудиться дольше обычного, а получить его письменное согласие. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, передает RT.

«Исключение составляют сотрудники экстренных служб, которых периодически привлекают для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. От таких работников согласие не нужно», – уточнила специалист.

При этом переработки оплачиваются в повышенном размере: первые два часа – минимум в полуторном, далее – в двойном. Расчет производится на основе реального заработка, если в локальных актах компании не говорится иного.

По словам Саниной, вместо денег можно взять отгул, продолжительность которого не может быть меньше времени переработки. «Однако такая замена возможна только по взаимному соглашению сторон, а не по единоличному желанию работника», – подчеркнула она.

При отказе работодателя платить защитить свои права можно через трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Главным доказательством правоты сотрудника является подписанное письменное согласие на дополнительные работы, подытожила эксперт.