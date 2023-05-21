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Специалист Минтруда ответит на вопросы татарстанцев о социальных выплатах и пособиях
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В понедельник, 22 мая, с 10 утра и до 12 часов пройдет прямая линия на тему «Социальные выплаты, пособия и компенсации в 2023 году». Об этом сообщили в приемной Президента Российской Федерации в РТ.
На вопросы татарстанцев будет отвечать представитель Министерства труда, занятости и соцзащиты республики — директор Республиканского центра материальной помощи Рафаэль Файзуллин.
Горячая линия будет организована по телефону: 8 843 221-80-35.
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