Специалист Гамзаев объяснил порядок возврата денег при неверном переводе

Вернуть деньги после ошибочного перевода возможно, однако порядок действий зависит от того, насколько быстро человек обнаружил ошибку и каким способом отправил средства. Об этом RT рассказал директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо сохранить чек или сделать скриншот операции. После этого следует связаться с банком, который отправил перевод, – через горячую линию или службу поддержки.

Если платеж еще не получил статус исполненного, банк может успеть остановить операцию до списания средств, отметил Гамзаев.

В случае если деньги уже были перечислены получателю, клиенту необходимо подать заявление на возврат средств. Сделать это можно в отделении банка или через мобильное приложение.

К обращению нужно приложить подтверждение операции, паспортные данные и реквизиты отправителя и получателя. После этого банк направит запрос организации, которая получила перевод, и попросит ее связаться со своим клиентом для запуска процедуры возврата денег, пояснил специалист.